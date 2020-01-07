Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припускають, що маніпуляції у звітах ОБСЄ пов'язані зі збільшенням числа громадян РФ у складі спостерігачів.

Про це повідомляється на сайті ініціативи.

Як сповіщалося раніше, напередодні спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі звинуватила українських військових в порушенні домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі, зафіксувавши їх у своїх звітах. У відповідь українська сторона СЦКК зазначила, що розміщення зазначеної техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєнь.

Волонтери InformNapalm пов’язують такі маніпуляції в останніх звітах ОБСЄ зі зростанням числа громадян Російської Федерації у складі спостерігачів.

Вони зазначають, що за станом на серпень 2019 серед спостерігачів було 35 громадян РФ, станом на грудень — 41 громадянин Російської Федерації. Також вони звертають увагу на те, що до складу місії входять і громадяни інших країн, лояльних до РФ.

Зокрема, волонтери нагадали, що на початку грудня 2019 проти резолюції Генасамблеї ООН, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Кримського півострова, проголосували представники 19 країн. Серед них Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Сербія та інші.

Станом на грудень до складу СММ ОБСЄ входили: 5 спостерігачів з Білорусі, 2 з Вірменії, 23 з Киргизстану, 15 з Сербії.

“Якщо робити підсумки, то разом з росіянами — 86 спостерігачів можуть працювати в інтересах РФ, що відкриває значний простір для маніпуляцій і спотворення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України”, — наголосили в InformNapalm.