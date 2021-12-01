Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації паралімпійського пауерліфтингу.
🛑 New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!
She lifts 133,5kg in her final attempt! 😍#Tbilisi2021 | #ParaPowerlifting | @Paralympics | @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6
— #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021
25-річна спортсменка стала дворазовою чемпіонкою світу з пауерліфтингу. Вона змагалася у ваговій категорії до 55 кг. Шевчук підняла 133,5 кг, побивши свій же світовий рекорд, який був встановила у травні 2021 року на етапі Кубка світу.
Друге місце зайняла турчанка Бесра Думан із результатом 121 кг, а “бронзу” завоювала росіянка Тамара Підпальна, піднявши 120 кг.
Мар’яна Шевчук заявила, що цей рік у неї дуже вдалий і вона рада такому результату.
- Нагадаємо, 22 листопада чоловіча збірна України здобула “золото” на командному чемпіонаті Європи-2021 із шахів.
- 7 листопада 19-річний українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу у ваговій категорії до 71 кілограма.