Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації паралімпійського пауерліфтингу.

25-річна спортсменка стала дворазовою чемпіонкою світу з пауерліфтингу. Вона змагалася у ваговій категорії до 55 кг. Шевчук підняла 133,5 кг, побивши свій же світовий рекорд, який був встановила у травні 2021 року на етапі Кубка світу.

Джерело: #ParaPowerlifting | Twitter

Друге місце зайняла турчанка Бесра Думан із результатом 121 кг, а “бронзу” завоювала росіянка Тамара Підпальна, піднявши 120 кг.

Мар’яна Шевчук заявила, що цей рік у неї дуже вдалий і вона рада такому результату.

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