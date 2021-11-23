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Марадону поховали без серця – фанати намагалися його викрасти

Оприлюднили деталі поховання знаменитого футболіста Дієго Марадони – виявилося, що його поховали без серця.

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:49

Про це повідомляє спортивне видання Marca.

Дієго Марадона був оголошений померлим у віці 60 років 25 листопада 2020 року, але протягом місяців після його смерті не було нічого, крім суперечок. 

Причина смерті Марадони поки не з’ясована, проти лікаря, який лікував колишню зірку футболу, розпочато кримінальне розслідування. 

Однак, з’явилися нові деталі поховання зірки “Наполі” завдяки лікареві та журналісту Нельсону Кастро. Зокрема, що група фантів під назвою Gimnasia La Plata barra bravas, яка планувала проникнути та витягти серце спортсмена. Їм, звісно, не вдалося це зробити – про їх змову дізналися. Щоб запобігати майбутнім спробам вандалізму, серце Марадони вилучили. Це також зробили для визначення причини смерті.  

Загальновідомим фактом є те, що аргентинська легенда страждала від поганого здоров’я протягом місяців, що передували його смерті, і деякі навіть припускали, що він не хотів одужувати, теорію, яку Кастро підтримує у своїх творах.

“На жаль, у нього була залежність від усього, що було для нього руйнівним, інші б давно померли”, – додав журналіст.

Зараз більшість спеціалістів сходяться у думці, що Марадона помер від серцевого нападу. Зокрема, про це свідчить і розмір його серця – 500 грамів.  Зазвичай серце дорослого чоловіка важить 300 грамів. І спорт не може стати причиною такого стану – такий розмір серця зумовлений чимось іншим. Можливо, серцевою недостатністю.  

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року в віці 60 років після серцевого нападу. Тоді президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденний траур у зв’язку зі смертю легендарного футболіста. У президентському палаці в Буенос-Айресі 26 листопада відбулася церемонія прощання з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною. Пізніше стало відомо, що смерть легенди світового футболу Дієго Марадони розслідуватиме прокуратура Аргентини. Слідчі з’ясують, чи існує ймовірність медичної халатності. 27 лютого 2021 року легендарний автомобіль Porsche, яким користувався зірковий футболіст світу Дієго Марадона, виставили на аукціон.

  • #Букви розповідають про біографію та цікаві факти про життя одного з кращих гравців в історії футболу.
Теги: Дієго Марадона, поховання, серце, серцевий напад, смерть

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