Новий освітній український проєкт LIFTA.SPACE анонсував безкоштовний онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021, який відбудеться 15-21 лютого 2021. Протягом 7 днів слухачів очікують 24+ години насиченого лекторію від всесвітньо відомих спікерів у сферах digital-маркетингу, менеджменту, дизайну і розробки.

NO LIMITS: transformACTION 2021 стане точкою запуску нового освітнього простору LIFTA.SPACE, яке заявляє про глобальну трансформацію підходів до дистанційного навчання і пропонує концепцію селф-ліфту замість класичної системі e-learning.

Ключова тема семиденного івенту – трансформація як відповідь на сучасні реалії та зміни в офлайн- і онлайн-просторах. Спікери розкриють її через призму інформаційних, практичних і мотиваційних блоків. Мета заходу – мотивувати та забезпечити слухачів актуальним особистим і бізнес-досвідом, інсайтами, ідеями для зростання і саморозвитку.

Хедлайнерами семиденного марафону стануть візіонери світового масштабу:

Джим Багнола

Хариш Натараджан

Девід Аллен

Катерина Серебрянська

Девід Лінч

Боб Рот

Джеффрі Абрамсон

Джим Багнола, експерт саморозвитку і бізнес-тренер топ-менеджменту компаній Fortune 500, підтримав актуальність теми:

“Якщо ми говоримо про трансформацію, мова не тільки про те, щоб стати кращим у професійному плані, а про те, щоб повноцінно розвиватися, як людина і особистість. Трансформація – це розвиток духовний, а не тільки операційний”, – сказав він.

На марафоні експерт докладніше поговорить про налаштування мислення, які підвищують особисту ефективність та, як наслідок, призводять до поліпшення бізнес-результатів. Тема актуальна як для власників бізнесу, так і для менеджерів, співробітників і здобувачів.

Медіа-партнерами марафону стануть MAMI, Sostav.ua, Creativity.ua, korrespondent.net, Happy Monday, VIBEME.

Організатори заходу, LIFTA.SPACE, пропонують 7 днів занурення в сучасні тренди, нестандартні рішення, нешаблонний досвід і застосовні на практиці кейси представників заявлених напрямів.

Зареєструватися та отримати безкоштовний доступ до головного освітнього події лютого може кожен, хто прагне дізнатися більше про тренди та ключові трансформації digital-простору.

Детальна інформація про безкоштовний онлайн марафон NO LIMITS: transformACTION 2021 і повний список спікерів (гайд-ліфтерів) представлена ​​на сайті заходу.

Всі оновлення, що стосуються проведення марафону, доступні в соціальних мережах: Facebook, LinkedIn, Instagram.