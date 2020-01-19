Російський актор Марат Башаров підтвердив, що йому заборонили в'їзд на територію України.

Про це повідомив в Facebook активіст Сергій Стерненко.

Заборону актор пояснив “нещадною політикою”.

“Мені заборонили в’їзд в Україну. Дуже шкода, нещадна політика”, – відповів він активісту.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати до України російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в анексованому Криму.

Однак після цього в аеропорту Запоріжжя представники прикордонної служби не пустили в Україну кількох російських акторів, які прибули рейсом з Варшави (Польща).

На пункті паспортного контролю стосовно акторів спрацювала база даних щодо додаткових обставин перетину ними державного кордону. Прикордонники встановили, що актори незаконно відвідували територію тимчасово окупованого півострова Крим.