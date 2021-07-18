Міністерство фінансів України рішуче налаштоване значно збільшити мінімальну заробітну плату. У 2022 році вона може становити 7 700 гривень.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу.

“Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо до 7 700 гривень“, – заявив Марченко.

За його словами, буде зростання інфляції на 2%.

За словами міністра, відбувається помірне закладання зростання соціальних показників.

“Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Мовиться про нерозподілені видатки. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень”, – наголосив Марченко

Ці кошти, за даними очільника Мінфіну, спрямують на підвищенні мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму українців. Передбачено й зростання пенсійних виплат.

“Це буде пріоритетом і вже визначатиметься при формуванні бюджету на 2022 – 2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є“, – запевнив Марченко.