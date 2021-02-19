Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Сьогодні Рада нацбезпеки ухвалила рішення щодо 19 юридичних та 8 фізичних осіб, до яких від сьогодні указом президента буде накладено відповідні санкції”, — сказав секретар РНБО.

Станом на 18:15 п’ятниці відповідний указ на сайті Глави держави ще не опубліковано.

За словами Данілова, до санкційного списку потрапили:

Марченко Оксана , громадянка України, телеведуча, дружина Віктора Медведчука

, громадянка України, телеведуча, дружина Віктора Медведчука Віктор Медведчук, громадянин України, бізнесмен, голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, кум президента РФ Володимира Путіна

громадянин України, бізнесмен, голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, кум президента РФ Володимира Путіна Лавренюк Наталія , громадянка України, цивільна дружина підсанкційного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака

, громадянка України, цивільна дружина підсанкційного нардепа “ОПЗЖ” Тараса Козака Вацковський Костянтин , громадянин РФ

, громадянин РФ Донченко Віталій, громадянин РФ

громадянин РФ Лісогор Сергій, громадянин РФ

громадянин РФ Маслюк Олександр , громадянин РФ

, громадянин РФ Попов Михайло, громадянин РФ

Також до списку потрапили ряд компаній, зареєстровані в РФ, Молдові та інших країнах. Наразі їхній перелік ще не оголошено.

Данілов повідомив, що в цьому списку є 5 компаній, які обслуговували літаки, що використовуються Медведчуком. Ці літаки потрапили до списку санкцій на початку місяця.

Попередні санкції РНБО

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

У четвер, 4 лютого, “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) на своєму з’їзді ухвалила резолюцію щодо ініціювання процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського. До таких дій партія вдалася через персональні санкції проти нардепа Тараса Козака та блокування каналів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.

#Букви розбиралися у тому, чому насправді могли ввести санкції та якими є перспективи розгляду справи щодо їхнього скасування в судах.

Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.

11 лютого Верховний Суд України погодився розглянути позов, у якому оскаржується указ президента про запровадження санкцій проти нардепа від “ОПЗЖ” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, які йому належать.