Дружина лідера “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука Оксана Марченко вперше прокоментувала введення проти неї санкцій Ради нацбезпеки та оборони. Крім того, телеведуча заявила про початок політичної кар’єри.

Про це вона заявила під час відеозвернення на своїй Instagram-сторінці.

Зокрема, Марченко наголосила, що вважає введені санкції неконституційними та репресивними, а також нагадала, як у 2003 році допомогла Володимиру Зеленському збудувати кар’єру.

“Складно коментувати неконституційні, репресивні та дурні рішення гаранта, який у 2003 році мені таким не видавався, влітку, коли зі своєю багатолюдною компанією, в тому числі братами Шефірами та іншими артистами, прибув до мене додому з проханням про працевлаштування. Я проявила гостинність і вже наприкінці 2003 року ви стали виходити на каналі “1+1”, сподіваюсь, все було добре. Але ключове слово тут “було”, тому що ви – у минулому, і з кожним своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свій убогий політичний гріб”, – сказала Марченко.

Водночас дружина Медведчука додала, що її сім’я – це “майбутнє мирної та успішної України”. Вона зазначила, що вони з чоловіком – “законослухняні люди, які люблять свою країну”.

Також Марченко похвалилася здобутками чоловіка та зазначила, що пишається ним. До речі, все це вона виголосила російською мовою.

Марченко заявила, що її “змусили взяти до рук політичну зброю”, тому вона вступила у політичну партію ОПЗЖ.

Пізніше новоспечена політикиня перейшла на українську та додала, що “обрала служіння народу” та буде захищати українців.

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Як повідомлялося раніше, Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення має ввести в дію президент України, станом на 21 годину п’ятниці такий указ не був опублікований.