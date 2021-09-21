Марченко представив Раді проєкт держбюджету-2022: основні показники

У вівторок, 21 вересня, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради представив проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.

Про це повідомляють #Букви.

Міністр наголосив, що дефіцит держбюджету знизиться з 5,5% до 3,5% від ВВП – до 188 млрд гривень.

“Це означає, що у наступному році держава планує зменшити обсяг державних запозичень на 60 млрд гривень для фінансування державного бюджету”, – сказав він.

Марченко запевнив, що політика Уряду буде і надалі спрямована на зниження державного боргу. Усього планується залучити 546 млрд гривень Витрати скоротяться на 48 млрд гривень до 574 млрд гривень.

“Вперше за чотири роки ми будемо мати первинний профіцит держбюджету. Це означає, що наші доходи повністю покриватимуть наші видатки за мінусом обслуговування боргу”, – сказав він.

Марченко додав, що у разі схвалення Радою законопроєкту №5600 держбюджет-2022 може додатково отримати близько 30 млрд гривень. ”

“У процесі розгляду в парламенті законопроєкт дещо змінився. Наші попередні оцінки змінилися, тому за нашими розрахунками сума орієнтовно додаткових доходів може скласти від 25 до 35 млрд гривень. В середньому це 30 млрд гривень, залежно від того, яка редакція буде остаточно підтримана парламентом”, – сказав він.

Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%.

Дохід держбюджету-2022 складе 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році.

Середньорічний курс – 28,6 гривні.

Видатки – 1 465,7 млрд гривень.

Медицина

На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі.

На систему громадського здоров’я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд грн.

Освіта

У 2022 році Уряд пропонує 190 млрд грн виділити на освіту. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. Зазначається, що це дозволить підвищити зарплати вчителям, та у 1,5-2,5 раза збільшити стипендії для студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти.

Пенсії

У проєкті держбюджету передбачено 531 млрд грн для Пенсійного фонду, що на 31 млрд більше 2021-го року.

Армія

5,95% ВВП у проєкті держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони. Грошове забезпечення військових збільшать на 7,7 млрд грн.

На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн.

Кабмін також пропонує виділити 5,5 млрд грн для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Інфраструктура

На будівництво доріг у проєкті держбюджету закладено понад 120 млрд грн. На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд грн.

Культура і мистецтво

На розвиток культури й мистецтва пропонується виділити 13 млрд грн, що більше на 2,3 млрд гривень, ніж цього року. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн.

ЖКГ та енергефективність

На ЖКГ і енергефективність Кабмін заклав у проєкт держбюджету на 2022 рік 75 млрд грн.

Наука

Наступного року на науку пропонують виділити 18,3 млрд грн, що на 1,6 млрд грн більше, ніж за планом цього року.

Цифровізація

На цифровізацію планують спрямувати 7,9 млрд грн включно з коштами для підготовки всеукраїнського перепису населення.