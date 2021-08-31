Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вимагає, аби працівники міськради щепилися проти коронавірусу впродовж двох тижнів. В іншому випадку — звільнення.

Таку заяву він зробив 31 серпня.

“Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина “відмазка” — коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається чи не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення”, — заявив мер.

На те, щоб зробити щеплення проти коронавірусу, він дав працівникам два тижні.

“Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані”, — наголосив він.

Нагадаємо, вакцинація в Україні стартувала в лютому поточного року. Станом на 31 серпня обидві дози вакцини отримали 3,7 млн осіб.

Вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.

“Наголошую, що вакцинація в Україні добровільна і проводиться зареєстрованими препаратами”, – казав у лютому колішній головний санітарний лікар, очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Водночас дехто, як от ексзаступник міністра охорони здоров’я України, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк, виступає за те, аби для вакцинованих проти коронавірусу COVID-19 українців були запроваджені м’якіші умови карантину.

Зауважимо, ця заява — не перша суперечлива заява Марцінківа. Він відомий скандальними висловлюваннями на адресу представників ромської національності. Зокрема, у квітні 2020 року Марцінків вимагав від поліції вивезти ромів на Закарпаття і проти нього порушили кримінальну справу.

В липні мер був обурений тим, що Міністерство освіти та науки не рекомендувало включення “Основи християнської етики” до навчальних програм для базової середньої освіти.