Екс-посол США в Україні Марі Йованович покинула дипломатичну службу в Державному департаменті і йде на пенсію.

Про це повідомили американська радіостанція NPR і телеканал CNN.

У NPR повідомили, що за офіційною інформацією, яку невдовзі оприлюднять, Йованович йде на пенсію. У той же час на CNN послалися на високопоставленого чиновника в Держдепартаменті, зазначивши, що Йованович подала у відставку.

На телеканалі підкреслили, що невідомо, коли чиновниця вийшла на пенсію, проте це сталося приблизно в останні два тижні.

На радіостанції також зазначили, що Йованович як і раніше отримує зарплату від Держдепу і викладає в Джорджтаунському університеті.

До цього Йованович більше 30 років працювала на дипломатичній службі,

Вона стала четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, яка закінчили кар’єру відставкою у зв’язку з розслідуванням у справі про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. Також з Держдепу пішли тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор, екс-спеціальний представник по Україні Курт Волкер, і Майкл Маккінлі – колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.