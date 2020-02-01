Про це повідомили американська радіостанція NPR і телеканал CNN.
У NPR повідомили, що за офіційною інформацією, яку невдовзі оприлюднять, Йованович йде на пенсію. У той же час на CNN послалися на високопоставленого чиновника в Держдепартаменті, зазначивши, що Йованович подала у відставку.
На телеканалі підкреслили, що невідомо, коли чиновниця вийшла на пенсію, проте це сталося приблизно в останні два тижні.
На радіостанції також зазначили, що Йованович як і раніше отримує зарплату від Держдепу і викладає в Джорджтаунському університеті.
До цього Йованович більше 30 років працювала на дипломатичній службі,
Вона стала четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, яка закінчили кар’єру відставкою у зв’язку з розслідуванням у справі про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. Також з Держдепу пішли тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор, екс-спеціальний представник по Україні Курт Волкер, і Майкл Маккінлі – колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що експосла США в Україні Марі Йованович відкликали після того, як вона відмовила особистому адвокату Дональда Трампа Руді Джуліані в проханні не передавати всі дані про розслідування через офіційні канали.
- 11 жовтня експосол дала свідчення на закритих слуханнях щодо імпічменту Трампа в комітеті з розвідки і закордонних справ Палати Представників Конгресу. Йованович повідомила про тиск з боку президента США Дональда Трампа і Держдепу з метою її звільнення з посади.