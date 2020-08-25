Про це вона повідомила у Facebook.

Телеведуча повідомила, що вірус підхопили вона і двоє її старших дітей, а чоловік і молодша донька здорові.

Також з Падалко контактували її батьки, але, за її словами, вони не заразилися. Ведуча розповіла про симптоми та про те, як вони з сім’єю тестувалися на коронавірус.

“Було відчуття “стороннього тупого предмета” в грудях, горіло і дуже боліло постійно обличчя. Але наступного дня прийшов “негативний”, як не дивно, результат ПЛР-тесту. А лікарі вже діагностували бронхіт і відправили із підозрою на пневмонію на КТ. Одночасно взяли ІФА-тест на імуноглобуліни igM – це антитіла, що виникають у розпал хвороби. Аналіз крові їх виявив, але в недостатній кількості для підтвердження діагнозу”, – написала Падалко.

Також ведуча зазначила, що на початку хвороби її сина дуже хилило на сон та боліло горло.

“Наприкінці липня наш 13-річний син повернувся з “горлом” з футбольних зборів у Вінниці. Відіспався (він завжди після зборів багато спить, тому ми нічого не запідозрили), попив багато чаю і повернувся до тренувань”, – написала Падалко.

Подібні симптоми вона потім помітила й у себе.

“Коли нарешті прийшов результат тестування дочки й підтвердив COVID-19, перші симптоми почала відчувати я. Знову ж “горло”. І ще я багато і безконтрольно спала. Так миттєво і надовго відключатися можна тільки на початку вагітності. Температура невисока 37,4, але при моїх стабільних 35,8 – це відчувалося й без термометра “, – повідомила ведуча.