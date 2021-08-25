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Так, на запитання журналіста, хто саме допомагає його підрозділу снайперів, “Смайл” відповів, що зазвичай це небайдужі люди, меценати або волонтери. Особливо він виділив оточення Петра Порошенка.

“Ще з часів, коли я був волонтером, дуже потужно допомагає оточення 5-го Президента Петра Олексійовича Порошенка: Марія Іонова, Ігор Кононенко та багато інших людей, які є постійними донорами нашої роботи.

За час війни стан і забезпечення армії набагато поліпшилися. Але, але… Дуже багато питань – техніка, автомобілі, гвинтівки, оптика, далекоміри… Це все купують наші друзі, які постійно вимушені виділяти ці кошти, тому що вони розуміють, що без їхньої допомоги нам буде дуже важко”.

За словами командира, компанія “Рошен” наприкінці 2019 року “закрила питання на суму 1 млн доларів щодо снайперських патронів для всіх Збройних сил”.

“Кожен кейс з гвинтівкою, яких у зброярні десятки, коштує близько пів мільйона гривень, і все це також допомога від друзів Порошенка: гвинтівки нам передавали від Ігоря Кононенка та “Рошена”. І знаю, для різних спецпідрозділів Петро Олексійович загалом передав далеко не одну сотню снайперських гвинтівок”.

Командир групи снайперів “Смайл” розповів, що якраз мав їхати до Києва по нову автівку для підрозділу, але поїздку довелося поки перенести.

“Це знову ж таки не з кишені держбюджету, а за кошти Петра Олексійовича та його компанії. Також “Рошен” постійно допомагає з ремонтом автомобілів і техніки. Тому не дивуйтеся банерам “ЄС” у будинку”, – сказав “Смайл”.