Марін Ле Пен знову обрана лідеркою ультраправої партії «Національне об’єднання»

Про це повідомляють французькі видання France 24 та Le Figaro.

Марін Ле Пен, яка була єдиним кандидатом в лідери політсили і яка очолює її з 2011 року, була переобрана на 4 термін із результатом в 98,35%.

На з’їзді партії в Перпіньяні 4 липня оголосили, що 1,22% бюлетенів були порожніми, 0,43% — зіпсованими. Однак скільки осіб проголосувало загалом партія не повідомила.

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25-річний Жордан Барделла був призначений “першим віцепрезидентом” політсили. Це дозволить йому очолювати партію під час президентської кампанії Ле Пен. Відповідне рішення було ухвалено напередодні.