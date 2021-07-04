Марін Ле Пен знову обрана лідеркою ультраправої партії «Національне об’єднання»

Про це повідомляють французькі видання France 24 та Le Figaro.
Марін Ле Пен, яка була єдиним кандидатом в лідери політсили і яка очолює її з 2011 року, була переобрана на 4 термін із результатом в 98,35%.
На з’їзді партії в Перпіньяні 4 липня оголосили, що 1,22% бюлетенів були порожніми, 0,43% — зіпсованими. Однак скільки осіб проголосувало загалом партія не повідомила.
Читайте також:
25-річний Жордан Барделла був призначений “першим віцепрезидентом” політсили. Це дозволить йому очолювати партію під час президентської кампанії Ле Пен. Відповідне рішення було ухвалено напередодні.
- Нагадаємо, Марін Ле Пен оголошувала про наміри балотуватися на виборах президента Франції 2022 року. За даними опитувань, її готові підтримати 26% виборців, тоді як чинного президента Еммануеля Макрона — 26-28%.
- Вони також були суперниками на виборах 2017 року, дійшли до другого туру. Тоді Макрон отримав 66% голосів, а Марін Ле Пен — 33%.
- У 2018 році партія “Національний фронт”, яку очолює Марін Ле Пен, змінила назву на “Національне об’єднання”.