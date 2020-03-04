Марина Лазебна може стати новим міністром соцполітики: біографія

Новим міністром соціальної політики може стати Марина Лазебна, яка зараз обіймає посаду голови Державної соціальної служби.

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Біографія

Марина Лазебна народилася 10 червня 1975 року в селі Пісківка, Київська область. Середню освіту отримувала в одній з місцевих шкіл. Після отримання атестата в 1993 році вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1998 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю економіст-менеджер.

Кар’єра

З 2000 по 2003 рік була провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції в міністерстві економіки.

З 2003 по 2011 рік була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці в Секретаріаті Кабінету міністрів.

З 2011 по 2013 рік була помічником міністра соцполітики, директором Департаменту праці та зайнятості міністерства соціальної політики України.

20 травня 2013 року президентом України Віктором Януковичем була призначена головою Державної служби зайнятості України. 5 березня 2014 року Кабінет міністрів України Арсенія Яценюка постановою ліквідував цю структуру.

Наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою державної соціальної служби України. Втім, уряд Олексія Гончарука вже 2 жовтня 2019 року звільнив її з цієї посади.

Декларація

Згідно з декларацією за 2019 рік Лазебна заробила 481 тисячу гривень. Інформації про те, скільки Лазебна зберігає грошей в банку або готівкою немає.

Наполовину з сином Лазебна володіє квартирою в Києві площею 63 квадрати. У Київській області у неї є також частина житлового будинку площею 103 квадратних метри. Він у спільній власності з батьком. Також у спільній власності у них є квартира в рідному селі Лазебної — Пісківці.

У Лазебної в 100% власності є квартира в Росії площею 31, 7 квадратних метрів. Нею Марина Лазебна володіє з 2009 року. У декларації не вказано місто, в якому саме ця квартира розташована.

В автопарку сім’ї два елітних автомобілі: у чоловіка Audi Q7 за 2 мільйони 418 тисяч гривень, а у сина – Lexus RX 200T за 1 мільйон 656 тисяч гривень. Обидві машини – 2017 року випуску.