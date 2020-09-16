Марина Порошенко очолить команду партії "Європейська Солідарність" на місцевих виборах до Київради.

#Букви розповідають, що про неї відомо.

Марина Анатоліївна Порошенко – український медик-кардіолог, кандидат медичних наук. Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка. Дружина п’ятого президента України.

Біографія

Марина Порошенко народилася 1 лютого 1962 року в Києві. Закінчила Київський медичний інститут. Кандидат медичних наук, автор першої в незалежній Україні дисертації.

Після закінчення інституту працювала лікарем в кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві. Після народження першого сина залишила роботу і повністю присвятила себе родині.

У 2007 році додатково отримала диплом мистецтвознавця-експерта.

12 листопада 2016 Марина Порошенко отримала нагороду Всеукраїнської премії “Жінка III тисячоліття” в категорії “Знакова постать”.

Наприкінці 2017 року тодішній міністр культури Євген Нищук призначив Марину Порошенко головою Українського культурного фонду.

16 грудня 2019 Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення повноважень голови Українського культурного фонду.

Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка.

Фонд Порошенка та Roshen – серед тих, хто першими встали на захист здоров’я наших громадян.

130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 антивірусних окулярів, понад 50 відремонтованих апаратів ШВЛ, більше 50 000 продуктових наборів для людей з вразливих категорій

Батько – Переведенцев Анатолій Михайлович (13.03.1933-20.08.2020), заступник міністра охорони здоров’я УРСР, радник посла СРСР в Монголії (1985-1988).

Мати – Переведенцева Людмила Миколаївна (нар. 18 лютого 1936), працювала на заводі “Арсенал”.

Сестра – Зернецька Алла Анатоліївна, доцент Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Чоловік – Петро Олексійович Порошенко (рід. 26 вересня 1965), п’ятий президент України. Під час навчання познайомилася зі студентом Київського державного університету Петром Порошенко, через рік в 1984 році вийшла за нього заміж.

Сім’ю колишнього президента називають однією з найміцніших в українському політикумі. Подружжя разом уже понад 30 років.

У пари є четверо дітей: старший син – Олексій Петрович Порошенко (рід. 6 березня 1985), в листопаді 2014 року став народним депутататов України. Невістка – Юлія Аліханова, топ-менеджер консалтингової фірми McKinsey & Company. Весілля відбулося 7 вересня 2013. Онук Петро Порошенко (рід. 6 червня 2014 року), внучка Єлизавета (рід. 2016 г.).

Син – Михайло (2001 р.н.), дочки – Євгенія (2000 р.н.) і Олександра (2000 р.н.).

Улюблені заняття – шиття, в’язання і кулінарія.

Яка у Марини Порошенко програма?

Марина Порошенко під час з’їзду партії повідомила, що від сьогодні її команда розпочинає новий соціально-культурний проєкт для Києва — створення концертної зали міжнародного класу.

Порошенко пояснила, що йде в політику, оскільки їй не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися Київ.

“Саме тому наша команда в 2018 році оновили державні будівельні норми, використовуючи європейські стандарти і кращі приклади європейських столиць. І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб ці норми не залишалися на папері, а впроваджувалися в життя” , – зазначила вона.