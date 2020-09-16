Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Кандидатуру Марини Порошенко було оголошено на з’їзді партії.
Дружина лідера партії подякувала команді “Євросолідарності” за довіру.
“Сьогодні я стою перед вами в новому статусі. І знаю, що перше питання буде, яке я почую – чому я йду в політику? Відразу хочу сказати, що не відчуваю себе політиком. В першу чергу, я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю, і мені не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися наша столиця. Людям часто розповідають про політику загальними словами, стандартними фразами, але моє глибоке переконання, що політика – це не красиві гасла, а конкретні дії”, – сказала Марина Порошенко.
Марина Порошенко зазначила, що впродовж п’яти років вона, як перша леді реалізувала дуже багато гуманітарних і соціальних проектів.
“І в своїх діях я точно користувалися не красивими словами, а конкретними результатами, щоб покращити життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини”, – зазначила Марина Порошенко.
Вона також назвала імена тих, хто йдет разом з нею до Київради, а саме:
- “кількарічний секретар Київради, який дуже добре знає всі проблеми міста” – Володимир Прокопів;
- юрист, правозахисник, який захищав учасників Революції Гідності від протиправних дій тодішньої влади” – Леонід Ємець;
- Лідерка “молодіжки” “Європейської Солідарності” Дінара Габібулаєва;
- Ветеран війни, волонтер – Олександр Погребиський.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Раніше лідер партійного осередку “Європейської солідарності” у столиці, секретар Київської міської ради Володимир Прокопів заявив, що “ЄС” вже сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київради.