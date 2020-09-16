Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Кандидатуру Марини Порошенко було оголошено на з’їзді партії.

Дружина лідера партії подякувала команді “Євросолідарності” за довіру.

“Сьогодні я стою перед вами в новому статусі. І знаю, що перше питання буде, яке я почую – чому я йду в політику? Відразу хочу сказати, що не відчуваю себе політиком. В першу чергу, я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю, і мені не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися наша столиця. Людям часто розповідають про політику загальними словами, стандартними фразами, але моє глибоке переконання, що політика – це не красиві гасла, а конкретні дії”, – сказала Марина Порошенко.

Марина Порошенко зазначила, що впродовж п’яти років вона, як перша леді реалізувала дуже багато гуманітарних і соціальних проектів.

“І в своїх діях я точно користувалися не красивими словами, а конкретними результатами, щоб покращити життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини”, – зазначила Марина Порошенко.

Вона також назвала імена тих, хто йдет разом з нею до Київради, а саме:

“кількарічний секретар Київради, який дуже добре знає всі проблеми міста” – Володимир Прокопів;

юрист, правозахисник, який захищав учасників Революції Гідності від протиправних дій тодішньої влади” – Леонід Ємець;

Лідерка “молодіжки” “Європейської Солідарності” Дінара Габібулаєва;

Ветеран війни, волонтер – Олександр Погребиський.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви