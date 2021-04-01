Про це вона заявила під час брифінгу, інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я, аби припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус”, — заявила Порошенко.
Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат, а родини померлих від коронавірусу медиків не можуть отримати страхові виплати.
Порошенко також нагадала про те, що столиця готова закупити вакцину проти коронавірусу і навіть виділила на це 140 мільйонів гривень, і виступила за придбання ліцензії на виробництво препаратів в Україні.
Своєю чергою фракція “Європейської Солідарності” у Київраді звернулася до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою перепрофілювати наступні лікарні:
- Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами;
- Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, №2, №3;
- Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
- Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
- Центральний госпіталь МВС України;
- Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву”;
- Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області”;
- Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”;
- Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;
- Державна наукова установа “Центр іноваційних медичних технологій” НАН України.
Депутати вимагають протягом найближчих тижнів обладнати ці заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками.
“Таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів”, — вважають депутати.
- Нагадаємо, позаминулого тижня влада Києва запровадила жорсткі карантинні обмеження, не чекаючи офіційного введення “червоної” зони. Вони почали діяти в столиці з 20 березня. Громадський транспорт працював з обмеженнями.
- Влада Києва не виключала закриття шкіл та дитсадків і зупинення транспорту через критичну ситуацію із поширенням коронавірусу.
- 31 березня стало відомо, що у Києві із понеділка, 5 квітня, зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.
- Станом на 1 квітня в столиці 53775 активних випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу підтвердили 1150 нових випадків.