Про це вона заявила під час брифінгу, інформує пресслужба “Європейської Солідарності”. 

“Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я, аби припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус”, — заявила Порошенко.

Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат, а родини померлих від коронавірусу медиків не можуть отримати страхові виплати.

Порошенко також нагадала про те, що столиця готова закупити вакцину проти коронавірусу і навіть виділила на це 140 мільйонів гривень, і виступила за придбання ліцензії на виробництво препаратів в Україні.

Своєю чергою фракція “Європейської Солідарності” у Київраді звернулася до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою перепрофілювати наступні лікарні:

  • Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами;
  • Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, №2, №3;
  • Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
  • Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
  • Центральний госпіталь МВС України​;
  • Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву”;
  • Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області”;
  • Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”;
  • Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;
  • Державна наукова установа “Центр іноваційних медичних технологій” НАН України.

Депутати вимагають протягом найближчих тижнів обладнати ці заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками.

“Таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів”, — вважають депутати.