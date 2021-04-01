Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко виступила з вимогою негайно відкрити відомчі лікарні столиці для прийому хворих на коронавірус.

Про це вона заявила під час брифінгу, інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я, аби припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус”, — заявила Порошенко.

Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат, а родини померлих від коронавірусу медиків не можуть отримати страхові виплати.

Порошенко також нагадала про те, що столиця готова закупити вакцину проти коронавірусу і навіть виділила на це 140 мільйонів гривень, і виступила за придбання ліцензії на виробництво препаратів в Україні.

Своєю чергою фракція “Європейської Солідарності” у Київраді звернулася до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою перепрофілювати наступні лікарні:

Клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами;

Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, №2, №3;

Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

Центральний госпіталь МВС України​;

Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву”;

Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області”;

Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”;

Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;

Державна наукова установа “Центр іноваційних медичних технологій” НАН України.

Депутати вимагають протягом найближчих тижнів обладнати ці заклади кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками.