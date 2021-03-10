На цьому наголосила лідер “ЄС” у Києві Марина Порошенко на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики.

“Українське законодавство чітко визнає РФ військовим агресором та окупантом. А постанова Кабінету Міністрів забороняє в Україні реєстрацію вакцин або інших препаратів від коронавірусу, які розроблені чи вироблені агресором. Вакцина “Спутник-V” розроблена в Росії й не може бути застосована та розповсюджена в Україні та столиці зокрема”, – підкреслила Марина Порошенко.

Також вона наголосила, що Україна за жодних умов не може наповнювати російський бюджет.

“Виглядатиме дуже цинічно, коли ми з одного боку боремося з російською агресією на сході нашої держави, коли від російських куль гинуть наші воїни, а з іншого – ми платимо Росії гроші за вакцину, які потім можуть піти на фінансування війни на Донбасі. “Європейська Солідарність” категорично засуджує це”, – зазначила Марина Порошенко.

Голова комісії Київради з питань охорони здоров’я також зауважила, що російський препарат для щеплень не пройшов третій етап клінічних досліджень. І вакцинація ним суперечить всім загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.

“Хочу наголосити, що немає перевірених даних кількості щеплень серед самих росіян, нам достеменно невідомі побічні ефекти, адже перевірки препарату ще не завершені. Окрім того, в Європейському агентстві лікарських засобів закликають не поспішати закуповувати “Спутник-V”, – підкреслила Марина Порошенко.

Варто зазначити, що у лютому Кабінет Міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України.

Як відомо, за реєстрацію російської вакцини виступали представники партії “Опозиційна платформа – За життя”. Наприклад, народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що “буде вакцинуватися в Будапешті “Спутніком V”, як і його сім’я, і закликав зареєструвати цю вакцину в Україні.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.