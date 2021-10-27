#Букви розповідають коли та де дивитися онлайн-трансляцію матчу.
Коли: середа, 27 жовтня, 17:00 за Києвом.
Де: стадіон імені В.С.Бойка у Маріуполі.
Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава).
Де дивитися трансляцію: “Футбол 2”, Oll.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ.
Орієнтовні склади
- “Маріуполь”: Кудрик, Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Чех, Кащук, Світюха, Мишньов, Очеретько, Кулаков.
- “Динамо”: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Андрієвський, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вітіньо, Гармаш.
Історія протистоянь
“Маріуполь” та “Динамо” провели 50 спільних ігор. В активі киян 42 перемоги, у маріупольців – 2 виграші. Різниця у м’ячах 122:27 на користь “Динамо”.
Минулого чемпіонату “Динамо” спершу перемогло з рахунком 2:1, а у другому колі була зафіксована нічия – 0:0.
- У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів з футболу “Динамо” програло в матчі проти “Барселони”. Єдиний гол кияни пропустили на 36-й хвилині від захисника іспанської команди Жерара Піке. Він з кількох метрів розстріляв ворота, які захищав Георгій Бущан.