#Букви розповідають коли та де дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Коли: середа, 27 жовтня, 17:00 за Києвом.

Де: стадіон імені В.С.Бойка у Маріуполі.

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава).

Де дивитися трансляцію: “Футбол 2”, Oll.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ.

Орієнтовні склади

“ Маріуполь ”: Кудрик, Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Чех, Кащук, Світюха, Мишньов, Очеретько, Кулаков.

“Динамо”: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Андрієвський, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вітіньо, Гармаш.

Історія протистоянь

“Маріуполь” та “Динамо” провели 50 спільних ігор. В активі киян 42 перемоги, у маріупольців – 2 виграші. Різниця у м’ячах 122:27 на користь “Динамо”.

Минулого чемпіонату “Динамо” спершу перемогло з рахунком 2:1, а у другому колі була зафіксована нічия – 0:0.