17 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ситуація" в Маріуполі "може бути червоною лінією" в переговорах з РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Дипломат зауважив, що ситуація у заблокованому місті Маріуполь є “жахливою”.

“Міста більше не існує. Частина української армії та велика група цивільного населення в основному оточені російськими військами. Вони продовжують боротьбу, але, судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили за будь-яку ціну зрівняти місто з землею”, – додав Кулеба.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що будь-які подальші військові злочини унеможливлять переговори з РФ.

Водночас міністр закордонних справ зауважив, що очікує активізації запеклих боїв на сході України в найближчі тижні та продовження ракетних обстрілів Києва та інших міст України.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки для нього важливий візит високопоставленого американського посадовця в Україну, Кулеба зазначив, що буде радий особистому візиту президента США Джо Байдена.