Про це інформує американський телеканал CNN.
Дипломат зауважив, що ситуація у заблокованому місті Маріуполь є “жахливою”.
“Міста більше не існує. Частина української армії та велика група цивільного населення в основному оточені російськими військами. Вони продовжують боротьбу, але, судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили за будь-яку ціну зрівняти місто з землею”, – додав Кулеба.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що будь-які подальші військові злочини унеможливлять переговори з РФ.
Водночас міністр закордонних справ зауважив, що очікує активізації запеклих боїв на сході України в найближчі тижні та продовження ракетних обстрілів Києва та інших міст України.
Відповідаючи на запитання про те, наскільки для нього важливий візит високопоставленого американського посадовця в Україну, Кулеба зазначив, що буде радий особистому візиту президента США Джо Байдена.
“Це буде важливим посланням підтримки для нас, і, звичайно, особиста зустріч двох президентів також могла б відкрити шлях для нових поставок зброї, американської зброї в Україну, а також для обговорення можливого політичного врегулювання ситуації”, – прокоментував міністр.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів на запитання журналіста про готовність приїхати до Києва.
- Днями президент США Джо Байден став першим світовим лідером, який назвав дії росіян в Україні геноцидом.
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що російсько-українська війна триватиме місяцями, а, може, й довше. Він також виклав позицію президента США Джо Байдена стосовно його характеристики дій РФ в Україні як “геноциду”.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.