Офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів які скоординовані дії ЗСУ можуть допомогти врятувати військовослужбовців у заблокованому Маріуполі.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Найкращою підтримкою, на думку Самойленка, можуть стати правильні дії українського військового командування із оборони півдня України.

“Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь”, – зазначив військовий.

Він наголосив, що наразі саме російська окупація перелічених міст нині є основною проблемою для оборонців.

Бійці полку “Азов” вважають, що прорватися неможливо із заблокованої території заводу, оскільки вони розташовані більш ніж за 100 кілометрів від основних позицій та не мають для цього належної підготовки з обох сторін.

Самойленко також відкинув варіант полону. Військовослужбовцями не розглядатиметься така пропозиція, оскільки росіяни порушують всі правила і звичаї війни.