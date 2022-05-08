Бійці "Азову" розповіли, що готувалися до оборони Маріуполя з 2014 року. Українські захисники роками аналізували військові операції, аби витримати під час нового наступу росіян.

Про це розповіли бійці “Азову” на пресконференції.

Бійці “Азову” з початку війни на Донбасі досліджували найкращі та найефективніші тактики. Саме завдяки новим знанням та вмінням вони так довго тримають оборону Маріуполя. Утім українські захисники вважають, що уряд не зміг захистити місто.

“Багато хто говорить що ми герої, але героїзм з’являється тоді, коли має місце невдале планування та організація”, — зазначив представник “Азову”.

Воїни намагалися врятувати місцевих. Вони ділилися з цивільними їжею та водою, які були на заводі. Мирних жителів відводили у безпечні бункери, але російські окупанти продовжували інтенсивно бомбардувати “Азовсталь” авіацією.

“Нам не потрібна похвала, нам потрібна справедливість”, — наголосили в “Азові”.

Варто додати, що на “Азовсталі” були також полонені росіяни. Їх повернули до лав ЗС РФ під час обміну військовополоненими.