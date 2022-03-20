Про це повідомляє “Азов — Маріуполь“.
За даними Пентагону, щодня російська армія здійснює близько 200 літако-вертольотних вильотів на терени України. З них понад сто припадає на один Маріуполь. Бійці зазначили, що росіяни скидують бомби кожні 10-15 хвилин.
“Маріуполь – місто, яке найбільше і в першу чергу потребує ППО для припинення геноциду місцевих мешканців, адже основним завданням захисників міста завжди був захист громадян”, — додали у повідомленні.
В “Азові” наголосили, що авіаційні атаки унеможливлюють евакуацію, оскільки бомбардування здійснюються майже безупинно. РФ має на меті знищити людей морально і фізично. Пілоти, які здійснюють руйнування та вбивають цивільних, знають свої цілі, тому вони свідомо скоюють жорстокі воєнні злочини.
“Люди, що живуть в цьому місті та боронять його, заслуговують побачити, як ці літаки палатимуть, як вони назавжди зникнуть з неба над Маріуполем і ворожі пілоти отримають відповідне покарання. За кожного вбитого мешканця форпосту України. Маріуполь – це Україна!!!” — резюмували бійці.
- Нагадаємо, у Луганській області окупанти розстріляли будинок для людей похилого віку. Внаслідок атаки у Кремінній 56 людей загинуло, решту 15 загарбники викрали і вивезли на тимчасово окуповану територію.
- Також ворог скинув авіабомбу на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де переховувались жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих встановлюється.
- Голова ради директорів компанії “Індустріальний союз Донбасу”, президент футбольного клубу “Металург” Сергій Тарута заявив, що головна мета російських загарбників у Маріуполі — це геноцид та голодомор.
- Греція висловила готовність відновити зруйнований російськими загарбниками пологовий будинок в українському місті Маріуполь.
- Маріуполь продовжує свою боротьбу за існування в умовах цілковитої блокади військами окупантів. Ворог переважає чисельно, однак, Збройні сили України успішно чинять йому опір.