Бійці "Азову" заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.

Про це повідомляє “Азов — Маріуполь“.

За даними Пентагону, щодня російська армія здійснює близько 200 літако-вертольотних вильотів на терени України. З них понад сто припадає на один Маріуполь. Бійці зазначили, що росіяни скидують бомби кожні 10-15 хвилин.

“Маріуполь – місто, яке найбільше і в першу чергу потребує ППО для припинення геноциду місцевих мешканців, адже основним завданням захисників міста завжди був захист громадян”, — додали у повідомленні.

В “Азові” наголосили, що авіаційні атаки унеможливлюють евакуацію, оскільки бомбардування здійснюються майже безупинно. РФ має на меті знищити людей морально і фізично. Пілоти, які здійснюють руйнування та вбивають цивільних, знають свої цілі, тому вони свідомо скоюють жорстокі воєнні злочини.

“Люди, що живуть в цьому місті та боронять його, заслуговують побачити, як ці літаки палатимуть, як вони назавжди зникнуть з неба над Маріуполем і ворожі пілоти отримають відповідне покарання. За кожного вбитого мешканця форпосту України. Маріуполь – це Україна!!!” — резюмували бійці.