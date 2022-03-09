Наразі російські військові продовжують перешкоджати виїзду мирних мешканців з міста та не допускають довіз гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє Голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Загарбники продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури у Мар’їнському, Світлодарському та Торецькому напрямках.



Відомо, що проти Мар’їнської громади російська армія використовує “Гради” та 120-мм міномети.

Водночас спокійним залишається лише Авдіївський напрямок. Зазначається, що минулої ночі тут не було здійснено жодного обстрілу цивільного населення.