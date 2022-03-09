Про це повідомляє Голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Загарбники продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури у Мар’їнському, Світлодарському та Торецькому напрямках.
Відомо, що проти Мар’їнської громади російська армія використовує “Гради” та 120-мм міномети.
Водночас спокійним залишається лише Авдіївський напрямок. Зазначається, що минулої ночі тут не було здійснено жодного обстрілу цивільного населення.
- Раніше директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя було заміновано.
- Також мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Нагадаємо, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.