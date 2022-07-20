У тимчасово окупованому Маріуполі знову почались проблеми з доставлянням питної води мешканцям Лівобережного району, а також з ексгумацією тіл померлих.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, щоденно в місті спостерігають черги протягом 4-5 годин, кількість великих місткостей для води скорочено втричі: “Місткостей було вивезено в парк Гуров для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили. Мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волентрівка) залишаються без водопостачання в будь-якому вигляді”, — написав радник.

Водночас росіянами повністю зупинено ексгумацію. Тепер вони відверто кажуть, що ексгумація можлива лише за гроші: “Все розв’язання проблем маріупольців мразота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають”, — наголосив Андрющенко.

Також окупанти посиленими темпами готують порт для приймання та відправлення вкраденого зерна, зокрема, намагаються запустити роботу зернового термінала.

Попри озвучені мером міста Вадимом Бойченко реальні цифри про населення Маріуполя на рівні 130 тисяч людей, окупаційний очільник від Росії Дмитро Саблін заявив, що місті 234 368 людей.

Понад усе спростовує аргументи окупантів про “всі повернулись” підключення багатоквартирних будівель до електрики. За розрахунками міської ради, в жодному районі міста, де увімкнули світло, кількість мешканців не перевищує 10-15 %: “Озвучені Сабліним цифри кажуть про єдине. Гуманітарки поменшає через крадівництво, а гроші разом з будівельними матеріалами не встигнуть дійти до кишень містян, застрягши в гаманці окупантів”, — заявив Андрющенко.