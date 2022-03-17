Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко опублікувала світлини авто на яких маріупольці залишають місто. Машини знаходяться у критичному стані.

Про це вона повідомила у Facebook.

“На таких машинах маріупольці виїжджають з міста-мученика. Це пекло”, — додала вона.

Геращенко зазначила, що фотографії надіслали колеги з Запоріжжя, які сьогодні приймають людей, яких вдалося евакуюватися з пекла по першому за 2 тижні гуманітарному коридору.

Нагадаємо, що заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов розповів про катастрофічну ситуацію в оточеному російськими загарбниками місті. За його словами, у Маріуполі знищено практично всі будівлі. Наразі знищено 80-90% міста. Немає жодної будівлі, яка не була б пошкоджена: будівлі або зруйновані, або пошкоджені, додав Орлов.