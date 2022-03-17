Про це вона повідомила у Facebook.
“На таких машинах маріупольці виїжджають з міста-мученика. Це пекло”, — додала вона.
Геращенко зазначила, що фотографії надіслали колеги з Запоріжжя, які сьогодні приймають людей, яких вдалося евакуюватися з пекла по першому за 2 тижні гуманітарному коридору.
Нагадаємо, що заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов розповів про катастрофічну ситуацію в оточеному російськими загарбниками місті. За його словами, у Маріуполі знищено практично всі будівлі. Наразі знищено 80-90% міста. Немає жодної будівлі, яка не була б пошкоджена: будівлі або зруйновані, або пошкоджені, додав Орлов.
- Нагадаємо, російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- Також в Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.
- Раніше російські окупанти обстріляли з “Градів” колону цивільних, коли ті намагалися евакуюватися з оточеного Маріуполя до Запоріжжя.
- Окрім цього, одна з українських медиків, які зараз перебувають у вирі подій у Маріуполі, розповіла про справжній стан справ у місті – немає ліків, можливості допомогти та допомоги ззовні. Вона закликала не мовчати про теперішній стан у місті та наголосила, що кількість смертей значно перевищує дані офіційної статистики.