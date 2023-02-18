Про це повідомляє пресслужба UNITED24.
Гемілл не підписував жодної сувенірної продукції з 2017 року, втім для українських військових актор зробив виняток. Він підписав 10 постерів із зображенням корабля “X-wing Fighter” з “Зоряних Воєн”.
Зазначається, що отримати один із цих постерів можна долучившись до збору на розвідувальні дрони “RQ-35 Heidrun” з 17 лютого по 24 березня.
5 плакатів розіграють серед тих, хто перекаже понад $100 або 3 657 гривень. Водночас ще 5 плакатів гарантовано отримують благодійники, які пожертвують $10 000 або 365 700 гривень.
“Ми вирішили розіграти обмежену кількість постерів у стилі “зоряних війн” серед справжніх фанатів, колекціонерів і всіх, хто бажає допомогти Україні. кожен плакат — це не просто сувенір, а нагадування про те, що боротьба добра зі злом існує не лише у кіно. Всі, хто пожертвує на розвідувальний дрон для українських захисників, матимуть змогу отримати колекційний постер на згадку про власний внесок у перемогу України над реальною імперією”, — сказав Марк Гемілл.
- Відомий ірландський актор Джек Ґлісон, який зіграв роль короля Джоффрі в серіалі “Гра престолів”, приїхав до Києва. У столиці він зустрівся із захисниками України, школярами та акторами, а також брав участь у відкритому Кіноінтенсиві, де разом з англомовними акторами працював над сценою з серіалу.