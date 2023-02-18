Американський актор та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл, відомив завдали ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах, вперше з 2017 року підписав 10 постерів задля благодійної акції на користь ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

Гемілл не підписував жодної сувенірної продукції з 2017 року, втім для українських військових актор зробив виняток. Він підписав 10 постерів із зображенням корабля “X-wing Fighter” з “Зоряних Воєн”.

Зазначається, що отримати один із цих постерів можна долучившись до збору на розвідувальні дрони “RQ-35 Heidrun” з 17 лютого по 24 березня.

5 плакатів розіграють серед тих, хто перекаже понад $100 або 3 657 гривень. Водночас ще 5 плакатів гарантовано отримують благодійники, які пожертвують $10 000 або 365 700 гривень.

“Ми вирішили розіграти обмежену кількість постерів у стилі “зоряних війн” серед справжніх фанатів, колекціонерів і всіх, хто бажає допомогти Україні. кожен плакат — це не просто сувенір, а нагадування про те, що боротьба добра зі злом існує не лише у кіно. Всі, хто пожертвує на розвідувальний дрон для українських захисників, матимуть змогу отримати колекційний постер на згадку про власний внесок у перемогу України над реальною імперією”, — сказав Марк Гемілл.