Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі попередив, що залишається незрозумілим, як РФ може зреагувати на останні невдачі на полі бою в Україні, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ, коли він відвідав базу в Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

Зауваження генерала армії США Марка Міллі були нагадуванням про ризики ескалації, оскільки Сполучені Штати та їх союзники по НАТО допомагають Україні на відстані, оскільки Київ веде успішний контрнаступ проти російських сил.

“Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому всі ми зобов’язані підтримувати високу готовність, тривогу”, — пояснив Міллі у Варшаві після візиту на базу.

Репортерів, які їхали з ним, попросили не публікувати назву бази та не описувати її розташування.

Поїздка Міллі включала огляд протиповітряної оборони бази, яка містить ракетні батареї Patriot, що стануть останньою лінією оборони, якщо РФ вирішить атакувати, ризикуючи війною з НАТО.

Генерал зауважив, що він не припускає, що американські війська в Європі знаходяться під якоюсь підвищеною загрозою, проте наголосив, що вони повинні бути готові.

“Під час ведення війни ви просто не знаєте з високою впевненістю, що буде далі”, – зазначив Міллі.

Розгром сил президента РФ Володимира Путіна у Харківській області на північному сході України тиждень тому викликав надзвичайно сильну публічну критику з боку російських військових оглядачів.

Путін відмовився від контрнаступу, але заявив у п’ятницю, що Москва відповість сильніше, якщо її війська зазнають подальшого тиску.

Міллі заявив, що війна перебуває в новій фазі, в якій українські сили перехопили стратегічну ініціативу, хоча він попередив, що це може знову змінитися “через тижні чи місяці”.

“Через це ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії на це”, – пояснив він.

Раніше директор розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер’єр зауважив, що невдачі російської армії в Україні свідчать про те, що Кремлю не вдасться досягти цілей, поставлених перед повномасштабним вторгненням. У розвідці Пентагону впевнені, що через це президенту РФ Володимиру Путіну доведеться змінити початкові цілі своєї так званої “спецоперації”.