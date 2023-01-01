Про це Марк Цукерберг повідомив у Facebook.
“Щасливого Нового року! Ось усі пригоди та любов, що чекають у 2023 році”, – написав він, додавши фото, на якому торкається випуклого живота дружини.
Користувачі соцмережі вітали пару: станом на 13:20 допис зібрав 846 тисяч вподобань і 91 тисячу коментарів.
Подружжя Цукерберг-Чан виховує ще двох доньок, тож малюк, на якого чекають, буде третім. 2 грудня 2015 року народилася старша донька – Максима, 28 серпня 2017 – Августа.
У шлюбі Марк Цукерберг і Прісцила Чан з 2012 року.
- Головний виконавчий директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг заявив, що App Store (додаток технологічної компанії Apple) представляє конфлікт інтересів, додавши свійо голос до шквалу критики програмної політики виробника iPhone.
- Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів.