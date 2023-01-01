Мільярдер і власник соцмережі Facebook Марк Цукерберг і його дружина, філантропка та педіатриня Прісцілла Чан чекають на дитину.

Про це Марк Цукерберг повідомив у Facebook.

“Щасливого Нового року! Ось усі пригоди та любов у 2023 році”, – написав він, додавши фото, на якому торкається випуклого живота дружини.

Користувачі соцмережі вітали пару: станом на 13:20 допис зібрав 846 тисяч вподобань і 91 тисячу коментарів.

Подружжя Цукерберг-Чан виховує ще двох доньок, тож малюк, на якого чекають, буде третім. 2 грудня 2015 року народилася старша донька – Максима, 28 серпня 2017 – Августа.

У шлюбі Марк Цукерберг і Прісцілла Чан з 2012 року.