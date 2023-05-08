Американський мультимільярдер Марк Цукерберг, схоже, розсердився на рефері після поразки у поєдинку з джиу-джитсу. 6 травня турнір відбувся у Редвуд-Сіті у Каліфорнії.

Про це інформує Metro.

Видання оприлюднило кадри, на яких, як зазначається, гендиректор Meta намагається притиснути свого опонента до підлоги. Зрештою, рефері віддав перемогу противнику, вважаючи, що 38-річний Цукерберг “зазнав невдачі”.

Глядачі зазначили, що спантеличений і шокований мільярдер розлютився, стверджуючи, що це була помилка, і матч зрештою погодили як нічию. “Спірний” результат, схоже, задовольнив Цукерберга.

Пізніше Цукерберг виграв золоту та срібну медалі на цьому ж заході – його першому турнірі з джиу-джитсу. Про це він особисто повідомив у соцмережі.

У вересні 2022 року стало відомо, що розробник Facebook почав займатися змішаними єдиноборствами (ММА), а тренер назвав його “тихим вбивцею” на рингу.