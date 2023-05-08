Про це інформує Metro.
Видання оприлюднило кадри, на яких, як зазначається, гендиректор Meta намагається притиснути свого опонента до підлоги. Зрештою, рефері віддав перемогу противнику, вважаючи, що 38-річний Цукерберг “зазнав невдачі”.
Глядачі зазначили, що спантеличений і шокований мільярдер розлютився, стверджуючи, що це була помилка, і матч зрештою погодили як нічию. “Спірний” результат, схоже, задовольнив Цукерберга.
Пізніше Цукерберг виграв золоту та срібну медалі на цьому ж заході – його першому турнірі з джиу-джитсу. Про це він особисто повідомив у соцмережі.
У вересні 2022 року стало відомо, що розробник Facebook почав займатися змішаними єдиноборствами (ММА), а тренер назвав його “тихим вбивцею” на рингу.
- 38-річний мільярдер і засновник корпорації Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан втретє стали батьками.
- Головний виконавчий директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг заявив, що App Store (додаток технологічної компанії Apple) представляє конфлікт інтересів, додавши свій голос до шквалу критики програмної політики виробника iPhone.
- Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів.