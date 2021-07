Ролик з’явився у Facebook Цукерберга.

Зазначимо, що менш ніж за добу ролик вподобали 1,4 млн користувачів. Фоловери залишили понад 170 тисяч коментарів та 77 тисяч разів поділилися цим відео.

Водночас користувачі соціальних мереж вкотре відреагували мемами та іронією на патріотичний ролик засновника Facebook.

#Букви зібрали найцікавіші реакції.

Блогер Mike the Cop з іронією відреагував на новий ролик Цукерберга, натякнувши на подвійні стандарти Facebook.

Мені б прилетів страйк на бізнес-аккаунт, а на особистому просто відключили б музику. Напевно, у ФБ є альтернативні правила для тебе завдяки тому, яка це толерантна платформа

Марк Цукерберг показує, що він не тільки багатший за тебе, а й більш патріотичний

Here is Mark Zuckerberg proving he’s not just richer than you, he’s more patriotic. pic.twitter.com/QOdILFXQiK — Matthew Yglesias (@mattyglesias) July 4, 2021

Океан: будь ласка, підпаліть мене заново

the ocean: please set me back on fire https://t.co/iwPd1tgXbg — Joe Hospodor (@joehospodor) July 4, 2021

Марк Цукерберг знову намагається вдавати із себе людину

Mark Zuckerberg is trying to act human again. pic.twitter.com/7r1odNfN2v — Christopher Wylie 🏳️‍🌈 (@chrisinsilico) July 4, 2021

Хтось сказав Марку Цукербергу поводитися абсолютно нормально 4 липня

Someone told Mark Zuckerberg to act totally normal for July 4th pic.twitter.com/795YWFigjA — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 4, 2021

Цукерберг передає ваші особисті дані американському уряду

Zuck otw to deliver your private user data to the us government #July4th pic.twitter.com/0wmioVTJmq — 👽🐪 (@dubmaestro69) July 4, 2021

Піар-команда Facebook: Гей, тобі потрібно робити якісь нормальні речі, щоб виглядати більш звичайною людиною.

Цукерберг в цей час:

Facebook PR Team “hey you should do some normal things so you come off as more relatable to the common person” The Zuck https://t.co/yDlRrP3oTu — Arclegger (@Arclegger) July 5, 2021

Ви всі хотіли доказ того, що Цукерберг – інопланетянин, який намагається захопити Америку, ось воно:

y’all wanted proof that zuckerberg is an alien trying to take over america, well here it is: pic.twitter.com/JWCRi46h9F — brittNEy (@brittannia_a) July 5, 2021

Частина, яку вони вирізали з того відео з Цукербергом на серфі

The part they cut from that Zuckerberg foil surfing video pic.twitter.com/XBkURti1ol — Pitchaya Sudbanthad (@pitchaya) July 5, 2021

Цукерберг всюди

Zuck is everywhere https://t.co/XaIXuMvuWn — Chris Messina (@chrismessina) July 5, 2021