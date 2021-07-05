Ролик з’явився у Facebook Цукерберга.

Зазначимо, що менш ніж за добу ролик вподобали 1,4 млн користувачів. Фоловери залишили понад 170 тисяч коментарів та 77 тисяч разів поділилися цим відео.

Водночас користувачі соціальних мереж вкотре відреагували мемами та іронією на патріотичний ролик засновника Facebook.

#Букви зібрали найцікавіші реакції.

Блогер Mike the Cop з іронією відреагував на новий ролик Цукерберга, натякнувши на подвійні стандарти Facebook.

Мені б прилетів страйк на бізнес-аккаунт, а на особистому просто відключили б музику. Напевно, у ФБ є альтернативні правила для тебе завдяки тому, яка це толерантна платформа

Марк Цукерберг показує, що він не тільки багатший за тебе, а й більш патріотичний

Океан: будь ласка, підпаліть мене заново

Марк Цукерберг знову намагається вдавати із себе людину

Хтось сказав Марку Цукербергу поводитися абсолютно нормально 4 липня

Цукерберг передає ваші особисті дані американському уряду

Піар-команда Facebook: Гей, тобі потрібно робити якісь нормальні речі, щоб виглядати більш звичайною людиною.
Цукерберг в цей час:

Ви всі хотіли доказ того, що Цукерберг – інопланетянин, який намагається захопити Америку, ось воно:

Частина, яку вони вирізали з того відео з Цукербергом на серфі

Цукерберг всюди

  • Раніше користувачів Мережі так повеселили (і налякали) знімки намазаного сонцезахисним кремом засновника Facebook Марка Цукерберга, що в соцмережах дві доби ділилися мемами з ним.