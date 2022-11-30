Про це інформує Bloomberg.

Політика та тарифи магазину додатків, які впроваджує Apple і, меншою мірою, материнська компанія Google, Alphabet Inc., вже давно є предметом суперечок для технологічних компаній, які прагнуть охопити широку мобільну аудиторію.

Apple заявила, що 30% комісійних, які отримує компанія, допомагають їй фінансувати огляди додатків, щоб гарантувати, що споживачі не наражаються на шахрайські, порнографічні або порушують конфіденційність програми.

Маск розкритикував плату, яку Apple стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в додатках, і опублікував мем, у якому натякав, що він готовий “йти на війну”, а не платити збір. Мільярдер також повідомив, що компанія Apple погрожувала заблокувати Twitter в App Store, але не пояснив чому. Також Apple майже припинила рекламу у Twitter, через що мільярдер обурився та заявив про обмеження “свободи слова”.

“Для однієї компанії проблематично контролювати, які додатки потрапляють на пристрій”, — сказав Цукерберг у середу в інтерв’ю на конференції New York Times DealBook. “Переважна більшість прибутків у мобільній екосистемі йде до Apple”.

Головний виконавчий директор повторив деякі тези Маска. Він назвав правила модерації контенту Apple для додатків “конфліктом інтересів”, оскільки вони часто спрямовані на конкурентів. Це робить Apple “не просто регулятором, який дбає про інтереси людей”. Доходи компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook і Instagram, зазнали удару після того, як Apple посилила свою політику конфіденційності, щоб обмежити відстеження користувачів і націлювання реклами.

Що стосується підходу Маска до управління Twitter, Цукерберг утримався від своїх коментарів – він сказав, що припускає, що деякі підходи будуть працювати, а інші – ні. “

Я думаю, буде дуже цікаво подивитися, як це вийде”, — сказав він. Щодо того, чи Meta дозволить колишньому президенту США Дональду Трампу повернутися у Facebook, як нещодавно зробив Twitter, Цукерберг сказав, що наглядова рада компанії розглядатиме це рішення.