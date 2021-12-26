Відео Марк Цукерберг розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Пост у соціальній мережі засновник Facebook підписав: “Цілими днями за вітром – і щасливого Різдва!”.
Відео за 10 годин переглянули понад 100 тисяч користувачів.
- Як відомо, Марк Цукерберг є затятим фанатом серфінгу. Одного разу мільярдера зловили журналісти, коли він рясно намазався кремом від засмаги та став героєм мемів.
- Це не вперше, коли Марк Цукерберг вітає всіх зі святами на серфі. До Дня незалежності США він опублікував відео, в якому роз’їжджає озером на електричному серфі з прапором у руках.
- Тоді Марк Цукерберг знову став героєм жартів та мемів.