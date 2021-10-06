Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відповів на звинувачення колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген і сказав, що “багато претензій не мають сенсу”.

Марк Цукерберг опублікував на своїй сторінці у Facebook лист, який написав для співробітників компанії.

Як сповіщається, ексспівробітниця Facebook Френсіс Хауген, яка пропрацювала в компанії два роки, розповіла, що платформа використовується для поширення ненависті та дезінформації, але це всіляко намагаються приховати. За її словами, компанія неодноразово ставила на перше місце власні інтереси, а не інтереси суспільства.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відповів на ці звинувачення, сказавши, що “багато претензій не мають сенсу”.

“Я впевнений, що багатьом з вас важко читати останні новини, оскільки вони не так показують компанії, яку ми знаємо”, – написав Цукерберг.

Він переконує, що компанія “глибоко дбає про такі питання, як безпека, добробут та психічне здоров’я”.

Цукерберг також написав, що “багато претензій не мають сенсу”.

“Якби ми хотіли ігнорувати дослідження, навіщо нам створювати провідну програму досліджень, щоб розібратись в цих важливих питань? Якби ми не дбали про боротьбу зі шкідливим контентом, то чому б найняли більше людей, що опікуються цим, ніж будь-яка інша компанія в нашому просторі? Якби ми хотіли приховати наші результати, навіщо нам встановлювати провідний стандарт щодо прозорості та звітування про те, що ми робимо?”, – наголосив Марк Цукерберг.

Засновник компанії зазначив, що в основі звинувачень лежить ідея, що Facebook ставить у пріоритет прибуток над безпекою та добробутом. А це, запевняє Цукерберг, “просто неправда”.

А аргумент про те, що компанія свідомо просуває контент, який викликає у людей гнів, з метою отримання прибутку, є “глибоко нелогічним”.

“Ми заробляємо на рекламі, і рекламодавці постійно говорять нам, що не хочуть, аби їхня реклама була поруч зі шкідливим контентом. І я не знаю жодної технологічної компанії, яка збирається створювати продукти, які б викликали гнів або депресію людей”, — запевнив Цукерберг

Він також зазначив, що особливо зосереджений на питаннях у роботі з дітьми. Зокрема Марк Цукерберг зазначив, що для нього важливо, щоб все, що робить компанія “було безпечним та корисним для дітей”.