Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що пані посол України у США Оксана Маркарова намагається скасувати заплановані раніше зустрічі нардепів з американськими політиками.

Про це вона повідомила у Facebook.

Сюмар зазначила, що подібні дії посольств не є рідкістю. Зокрема, під час поїздки нардепки з колегою Іриною Геращенко у Португалію пані посол України у цій країні “придумувала купу дитячих відмазок про свою “зайнятість”, аби відмовити у зустрічі”.

За словами Сюмар, подібна ситуація сталася й зараз. Коли Міністерство закордонних справ дізналося, що організатором поїздки групи депутатів у Вашингтон є нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко, депутатам відмовили у наданні візи.

“А тепер Маркарова обдзвонює американців і скасовує зустрічі, хоча і Олексій Гончаренко, і Гео Леросом, і Володимир Кабаченко зараз там і збиралися обговорювати тему “Північного потоку-2”. Хлопцям з Банкової хочеться сказати: такі ігри за кордоном виглядають вкрай погано, а дитячі поведінки послів – це приниження держави в першу чергу”, – зазначила Сюмар.

Ситуацію також прокоментував Олексій Гончаренко. На своїй сторінці у Facebook нардеп повідомив, до складу делегації, що планувала поїздку до США, були представники “Слуги народу”, “Голосу” та “Батьківщини”.

МЗС сприяло цій поїздці й відправило ноту для того, щоб усі нардепи отримали візи до США. Водночас делегація сама домовлялася про більшість зустрічей з американськими партнерами у США.

Однак за 36 годин до вильоту МЗС відкликало ноту і посольство США було вимушено скасувати візи більшості членів делегації.

“Після цього Посольство України в США почало зв’язуватися з усіма, з ким в нас були заплановані зустрічі, і скасовувати їх. Після розголосу цієї історії посольство почало маніпулювати й вигадувати смішні виправдання. Зараз ми разом з членами делегації, які вже мали візи й змогли приїхати до США, проводимо зустрічі, про які самі домовилися раніше. Візит не скасовується, в нас запланована насичена програма”, – пояснив Гончаренко.

#Букви звернулися за коментарем до пані посла України у США Оксани Маркарової щодо цієї ситуації. Наразі чекаємо на відповідь.