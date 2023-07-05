Президент України Володимир Зеленський призначив пані посла України в США Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.

Джерело: пресслужба президента України

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Маркарову Оксану Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом”, – йдеться в документі.

Своєю чергою, Маркарова прокоментувала нові повноваження, розповівши, що з моменту її призначення Послом України в США та Представником України в Організації Американських держав, також країнами її відповідальності були Антигуа і Барбуда та Ямайка.

“З Послом АіБ в США Сером Рональда Сандерсос ми дуже активно співпрацювали і в рамках ОАД, і КАРІКОМу . Саме Антігуа була співавтором багатьох резолюцій ОАД на підтримку України з 24 лютого, а заяви і статті пана Сандерса завжди були дуже чіткі і однозначні і мали великий вплив на інших колег в регіоні”, – зазначила вона.

ДОВІДКОВО. Антигуа і Барбуда — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Столиця і головний порт — Сент-Джонс. Площа — 442,6 км² , Населення — 83500.

З 1981 р. незалежна держава. Член Співдружності, Організації американських держав. Очільник держави — монарх Великої Британії Карл III, представлений генерал-губернатором. Має інститут губернатора з 1981 р. При владі з 1984 р. перебуває Партія Праці Антигуа.

Оксана Маркарова працює у державному секторі з 2015 року. З квітня 2016 року була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів. У червні 2018 стала виконувачем обов’язків міністра фінансів, а з листопада 2018 року – міністром в уряді Володимира Гройсмана.

Маркарову звільнили с посади у березні 2020 року після відставки Кабміну, після чого вона заснувала Фонд розвитку ринку капіталу та запустила стартап Archidata.