11 березня в INVERIA event space відбулася перша конференція про тренди в маркетингу і комунікаціях X-RAY Marketing Conference, організована онлайн-медіа MMR і бізнес/медіа бюро Ekonomika+. 20 СМО, PR- та digital-експертів розповіли, як здивувати аудиторію креативом у нових реаліях, як соціальні проєкти поліпшують бізнес-результати, і поділилися новими інструментами підвищення лояльності аудиторії.

“Коли ми хочемо привернути увагу клієнта, ми конкуруємо не лише з іншими компаніями, але й з усім інформаційним потоком!” — наголосив на відкритті конференції Chief Design Officer TECHIIA Іван Роговченко. Він поділився інструментами посилення емоцій через дизайн і розповів, з чого складається гарне ТЗ для дизайнера: цілі, повідомлення, історії, ЦА, канали, а також важливі бренд, доречність, цілісність і контекст. Якщо кілька років тому можна було робити просто хороший дизайн, то зараз цього недостатньо.

Хороший дизайн — це гігієнічний чинник.

Керівник з пасажирських комунікацій “Укрзалізниця” Олександр Шевченко розповів, як компанія шукала нові рішення старих проблем за допомогою комунікації та сервісних перетворень.

Не можна побудувати хороші комунікації бізнесу, який не задовольняє запити свого клієнта. Тому ми пішли до пасажирів і зібрали сотні пропозицій про те, що вони б хотіли змінити. Ми проаналізували всі і визначили топ-8 нововведень, які стануть пріоритетом на 2021 рік, серед них: розетки та USB біля кожного крісла, сучасна система кондиціонування, вакуумні туалети, відеоспостереження.

Керівник департаменту комунікацій, PR і GR компанії Kernel Оксана Коваль розповіла про human branding і про те, як особистості змінюють бренд компанії.

Люди вірять людям (простим людям — “таким, як я”), а не компаніям, ЗМІ, державі. Сьогодні рулять мікроінфлюенсери, а не блогери-мільйонники. Це звичайні користувачі FB, Instagram, TikTok, популярні у певному колі людей. Вони ближчі і зрозуміліші, отже, рівень довіри до них вищий.

У компанії створили проєкт KIP (Kernel Influencers Project), мета якого — сформувати пул внутрішніх адвокатів бренда, які стануть зовнішніми інфлюенсерами і будуть регулярно “ефірити” про компанію на особистих сторінках у соцмережах. Планувалося, що критична маса позитивного контенту, згенерованого співробітниками, зможе перекривати періодичний негатив, який з’являється у соцмережах. В результаті вдалося отримати 2 млн охоплення за місяць.

Директор з корпоративних комунікацій “Нова пошта” Олена Плахова розповіла, як із хорошої сервісної компанії стати суперсервісною. Вона впевнена: час customer journey минув, настав час life journey — стати партнером на все життя. На цьому “Нова пошта” сконцентрувалася у 2020 році.

Олена поділилася трендами, які використовувалися на шляху до мети, серед них: e-comm, розважальний контент, емоційні технології, новий рівень діджиталізації загалом, розвиток локальних виробництв, колаборації.

Директор з корпоративних зв’язків “Київстар” Анна Захараш поділилася принципами успішного соціального проєкту:

відповідає запитам клієнтів;

пов’язаний з бізнесом;

відображає місію і цінності компанії;

позитивно впливає на репутацію;

отримує підтримку стейкхолдерів;

залучає співробітників.

Анна розповіла про соціальний проєкт компанії “Смартфон для батьків”:

Ми зрозуміли, що абоненти 50+ рідше використовують 4G не тому, що у них немає ґаджетів, а тому, що вони не вміють ними користуватися. Так ми створили серію навчальних відеоуроків для старшого покоління з розвитку діджитал-навичок. Через проєкт ми долаємо не лише цифровий, але й емоційний розрив поколінь.

Про те, як створити wow-ефект під час презентації нових продуктів, розповіли Digital Chain Chief Strategy Officer Олег Профатило і glo Brand Executive Вікторія Андрюшкіна. Вони поділилися кейсом “Музична HYPER Set’а” і його адаптацією до онлайн-реальності.

Створюючи діджитал-проєкт, ми використовували всі канали комунікації, де наш споживач шукає інформацію, спілкується і розважається:

– ЗМІ;

– інфлюенсери (Key Opinion Leaders);

– артисти;

– Owned media: наш сайт, YouTube-канал, Instagram;

– стримінгові платформи для трансляції івенту: Megogo і YouTube-канал.

У просуванні потрібно приділяти особливу увагу контенту. Ми використовували тексти, анонси, брендовані плашки. Більш нативною стала комунікація через артистів: окрім наших рекламних постів вони могли і від себе запостити інформацію про проєкт. Найбільш нативним каналом були інфлюенсери.

Щоб зробити успішну діджитал-кампанію, вона повинна бути опрацьована на 360 градусів.

Керівник Департаменту комунікацій Регіональної газової компанії Галина Панченко та директор Film Ua Entertainment Юлія Сабадаш поділилися кейсом організації онлайн-святкування 10-річчя РГК для 38 тисяч співробітників.

Для святкування була створена інтерактивна платформа, де кожен співробітник міг знайти той контент, який його цікавить. Було дві окремі студії стриму. Щоб залучити різні аудиторії і створити відчуття причетності, ми провели 15 прямих включень із регіонів, відеопривітання від іноземних партнерів, нагородження переможців відеоконкурсу та розіграш подарунків. Також на онлайн-івенті відбулася презентація корпоративного стилю.

Про адаптацію MEGOGO до нових реалій розповіла директор з маркетингу компанії Лера Толочина. Оскільки у 2020 році кіноіндустрія завмерла, було ухвалено рішення додати інший розважальний контент: спорт, аудіокниги, освіту, музику, ігри. Ще одним викликом стала відмова людей від розваг, адже у них стало менше грошей. Тому MEGOGO поставив за мету стати незамінною частиною домогосподарства, запропонувавши бездоганну якість і різноманітність контенту.

Партнерства, спільні проєкти, win-win-стратегії допоможуть вижити і зміцнитися. Конкурувати будемо тоді, коли мине небезпека для всієї індустрії. Зараз саме час для активних партнерств.

“В Україні середній час телеперегляду в період весняного локдауну зріс майже на годину у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року”, — навела статистику директор з маркетингу 1+1 Наталія Вовк.

З учасниками X-Ray Marketing Conference вона поділилася проєктами телеканалу, які спонукали населення залишатися вдома. Також Наталія розповіла про благодійний музичноий марафон 1+1 “Ти не один”, завдяки якому вдалося зібрати понад 2,5 млн грн, щоб закупити для медиків 36 лікарень засоби індивідуального захисту.

В умовах пандемії телеканалу вдалося провести неймовірний фінал “Голосу країни”, який став прикладом для форматников з усього світу, а також зробити редизайн 1+1, 1+1 media і ТСН. Узимку 2021 року телеканал випустив серіал про реалії життя на карантині “100 000 хвилин разом”.

Нові підходи до комунікацій обговорили у форматі панельної дискусії директор з маркетингу “Епіцентр” Ірина Шинкаренко, директор департаменту корпоративних комунікацій “Укртелеком” Михайло Шуранов, начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації “АТБ” Сергій Демченко, Співкерівник креативного партнера агентства J & I Advertising & PR Ірина Кузнєцова. Модератором дискусії виступила партнер PR-Service, віцепрезидент Української PR-Ліги Олена Дерев’янко.

Після закінчення конференції відбулася Церемонія нагородження X-Ray Marketing Awards.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа MMR дякують партнерам X-Ray Marketing Conference:

генеральному партнеру “Нова пошта”;

партнеру ТМ Glo;

пригощаючому партнеру “Фудмама”;

чайному партнеру SOLOMIA;

приймаючому партнеру INVERIA event space;

компаніям Carlsberg, Nemiroff, Bayadera Group.

А також медіапартнерам: