Marks&Spencer повністю виходить з російського ринку

Про це інформує американський телеканал CNN.
“M&S – це бізнес, який керується цінностями, тому в результаті вторгнення в Україну ми припинили поставки в РФ 3 березня 2022 року. Згодом ми прийняли рішення повністю вийти з російської франшизи, і оцінили витрати в розмірі 31 мільйон фунтів стерлінгів (38 мільйонів доларів США), що показує наші повні витрати за вихід з РФ та порушення бізнесу в Україні”, – йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 25 травня.
M&S є останнім у зростаючому переліку компаній, котрі припинили або скоротили діяльність у РФ з моменту її вторгнення в Україну.
Довідка. Marks and Spencer Group plc – є великим британським багатонаціональним рітейлером зі штаб-квартирою в Лондоні, Англія, який спеціалізується на продажі одягу, товарів для дому та харчових продуктів, переважно власних марок.
- Нагадаємо, 23 травня кавовий гігант Starbucks оголосив, що покинув РФ: бренд більше не буде присутнім на російському ринку.
- Американська компанія McDonald’s продає бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- З російського ринку виходить підрозділ магазинів спортивних товарів Reebok. Бренд американської компанії Authentic Brands Group (ABG) продав магазини.
- Німецький техногігант Siemens виходить з ринку РФ. Через санкції Заходу прибуток концерну у другому кварталі впав до 625 мільйонів доларів.