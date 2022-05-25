Marks&Spencer повністю виходить з російського ринку

Британський рітейлер Marks & Spencer (M&S) оголосив, що "повністю вийде" з РФ на тлі російського нападу на Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“M&S – це бізнес, який керується цінностями, тому в результаті вторгнення в Україну ми припинили поставки в РФ 3 березня 2022 року. Згодом ми прийняли рішення повністю вийти з російської франшизи, і оцінили витрати в розмірі 31 мільйон фунтів стерлінгів (38 мільйонів доларів США), що показує наші повні витрати за вихід з РФ та порушення бізнесу в Україні”, – йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 25 травня.

M&S є останнім у зростаючому переліку компаній, котрі припинили або скоротили діяльність у РФ з моменту її вторгнення в Україну.

Довідка. Marks and Spencer Group plc – є великим британським багатонаціональним рітейлером зі штаб-квартирою в Лондоні, Англія, який спеціалізується на продажі одягу, товарів для дому та харчових продуктів, переважно власних марок.