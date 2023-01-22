Армія Марокко передала Україні танки Т-72Б, що модернізували в Чехії. Точна домовлена кількість невідома, водночас близько двадцяти одиниць відправлено на поле бою тиждень тому.

Про це повідомляє Menadefense.

Деякі з танків потрапили на фото, коли прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписав один з них. На фотографії потрапили зокрема і марокканські танки в характерному піщаному розфарбуванні.

На озброєнні Королівства було близько 300 танків Т-72 декількох модифікацій. Вони були закуплені у Білорусі двома партіями в 1999 і 2000 роках.

Рішення Марокко постачати зброю в Україну було прийнято майже під примусом, пише видання, під час саміту у Рамштайні для України, який відбувся 26 квітня 2022 року, що організували США. На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс спорядив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, який централізує матеріально-технічну допомогу Україні, і Марокко, схоже, наслідувало приклад, надіславши не гуманітарну допомогу, а зброю.

Сполучені Штати обіцяють матеріальну допомогу країнам, які вирішили позбутися своєї російської чи радянської військової техніки, це може передвіщати заміну цих марокканських Т-72 на М1А1 з американського військового надлишку.

На початку січня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна планує передати Україні модернізовані танки Т-72.

Довідка. Т-72 Avenger це модернізований радянський танк Т-72, ​​але з покращеним захистом для екіпажу та з сучасними прицільними засобами.