Про це повідомляє Menadefense.
Деякі з танків потрапили на фото, коли прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписав один з них. На фотографії потрапили зокрема і марокканські танки в характерному піщаному розфарбуванні.
На озброєнні Королівства було близько 300 танків Т-72 декількох модифікацій. Вони були закуплені у Білорусі двома партіями в 1999 і 2000 роках.
Рішення Марокко постачати зброю в Україну було прийнято майже під примусом, пише видання, під час саміту у Рамштайні для України, який відбувся 26 квітня 2022 року, що організували США. На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс спорядив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, який централізує матеріально-технічну допомогу Україні, і Марокко, схоже, наслідувало приклад, надіславши не гуманітарну допомогу, а зброю.
Сполучені Штати обіцяють матеріальну допомогу країнам, які вирішили позбутися своєї російської чи радянської військової техніки, це може передвіщати заміну цих марокканських Т-72 на М1А1 з американського військового надлишку.
На початку січня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна планує передати Україні модернізовані танки Т-72.
Довідка. Т-72 Avenger це модернізований радянський танк Т-72, але з покращеним захистом для екіпажу та з сучасними прицільними засобами.
- Після анонсованого Берліном постачання Києву БМП Marder низка німецьких політиків закликали спорядити Україні танки Leopard. Заступниця голови бундестагу Катрін Герінг-Еккардт заявила, що зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder “було б неправильно”.
- Міністри закордонних справ країн Балтії звернулися до уряду Німеччини із закликом якнайшвидше надати Україні танки Leopard.
- Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити надання Україні озброєння, адже час минає, а Росія використовує його як зброю.
- Міністр оборони США Ллойд Остін “тисне на німців”, щоб вони дозволили передати їхні танки Leopard в Україну, аби забезпечити “здатність у вирішальний момент” протистояти будь-якому потенційному весняному наступу Росії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.