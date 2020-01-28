Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що учасники маршу на Крим мають намір перетнути адміністративний кордон з півостровом 3 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, 27 січня в офісі Меджлісу кримськотатарського народу відбулося перше засідання учасників наради щодо проведення міжнародної ненасильницької мирної акції “Світ проти насильства і окупації. Марш гідності”. Зокрема, учасники наради сформували початковий склад штабу, який займатиметься підготовкою маршу. Його склад, за словами Чубарова, буде розширюватися введенням нових людей.

“Учасники наради визначили 3 травня 2020 року датою перетину учасниками міжнародної ненасильницької мирної акції “Світ проти насильства і окупації. Марш гідності” адміністративної лінії між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом”, – зазначив він.