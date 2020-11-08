Сьогодні в столиці Білорусі, в Мінську, проходить "Марш народовладдя" проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Уже почалися затримання учасників протесту.

Про це повідомляють TUT.by і незалежний правозахисний центр “Вясна”.

Сьогодні в Мінську на черговий марш протесту зібралися люди різного віку з біло-червоно-білими прапорами. Видання пише, що затримувати людей почали біля Ратуші: силовики перейшли дорогу і схопили декількох осіб.

Очевидці також повідомляють про затримання на проспекті Переможців, в районі вулиці Мельникайте, біля готелю “Ювілейній” та стели “Мінськ – місто-герой”. Протестувальників розігнали і біля Оперного театру.

За даними правозахисного центру “Вясна”, затримано вже понад 20 осіб.

Крім того, в Мінську знову на вхід і вихід закрили станції метро “Жовтнева”, “Купалівська”, “Площа Перемоги”, “Немига”, “Фрунзе”; у місті періодично пропадає мобільний інтернет.