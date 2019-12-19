Про це він заявив під час виступу в Мічигані, повідомляє американський телеканал CNN.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

Голосування в Палаті представників відбулося приблизно в середині двогодинного спічу Трампа. Про його результати американському лідеру повідомив його помічник.

“Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент”, – відреагував Трамп.

Він вважає, що оголошення імпічменту – це демонстрація неповаги з боку Демократичної партії до десятків мільйонів американців, які на минулих президентських виборах 2016 року віддали перевагу кандидату від республіканців.

Трамп також зазначив, що дуже сподівається на те, що після виборів 2020 року спікер Ненсі Пелосі втратить своє місце.

“Я знаю точно одне: десятки мільйонів американців прийдуть на виборчі дільниці в наступному році, щоб своїм голосуванням змістити Пелосі з її посади”, – заявив Трамп.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.