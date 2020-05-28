Щорічний Марш Рівності "КиївПрайд" в цьому році пройде в онлайн-форматі в зв'язку карантином через епідемію COVID-19.

Про це повідомили в Facebook організатори заходу.

У четвер, 28 травня, організатори “КиївПрайд” оголосили, що в зв’язку з карантином в цьому році замість традиційних лекцій, майстер-класів та Маршу Рівності буде проведена серія онлайн-заходів про ЛГБТ+ і прайд-рух в Україні і в світі.

Івенти відбуватимуться щовихідних протягом наступного місяця на діджитал-платформах та у соціальних мережах. Перший захід заплановано на 6 червня.

“Гостями заходів стануть прайд-активістки та активісти, квір-діячки та діячі, представники та представниці ЛГБТ+ субспільнот та союзники/союзниці, які поділяють цінності свободи та рівності для кожного та кожної. Теми подій ПрайдОнлайн розроблені на основі запиту нашої ЛГБТ+ спільноти: починаючи від історії прайд-руху, продовжуючи темою камінг-ауту, завершуючи квір-вечірками та ще багато важливого для видимості та боротьби за права навіть в умовах карантину”, — поінформували організатори.

Наразі йде підготовка спеціальної студії для прямих ефірів.

Крім цього, “КиївПрайд” анонсували проведення першого в історії онлайн-Маршу Рівності. Про те, в якому форматі пройде заходи, мають намір проінформувати пізніше.