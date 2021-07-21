Марсохід Perseverance у рамках місії NASA розпочав пошук ознак давнього життя на Червоній планеті.

Про це йдеться у пресрелізі NASA.

Марсохід вивчає гірські породи за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла. Крім того, Perseverance проводитиме макрозйомку поверхні порід, в яких можуть знаходиться органічні рештки.

За словами Ебігейл Олвуд, головної дослідниці в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, рентгенівський прилад марсоходу, який отримав назву PIXL, або планетарний інструмент для рентгенівської літохімії, дав несподівано високі наукові результати під час випробувань.

У поєднанні з іншими приладами вчені сподіваються отримати більше інформації про геологічні особливості Марса в найближчі тижні і місяці.

Нагадаємо, що Perseverance приземлився на кратер Єзеро, який був озером мільярди років тому. Вчені вважають, що в озері могло бути життя. Саме пошуком слідів життя в кратері і займається марсохід. Для цього апарат збирає дані про текстуру кратера, контури і склад гірських порід тощо.

Інструмент марсохода SHERLOC використовує ультрафіолетовий лазер для ідентифікації деяких мінералів у породі. Інший інструмент WATSON – робить знімки великим планом, які вчені можуть використовувати для визначення розміру породи, округлості і текстури.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.

В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.