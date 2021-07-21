Про це йдеться у пресрелізі NASA.
Марсохід вивчає гірські породи за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла. Крім того, Perseverance проводитиме макрозйомку поверхні порід, в яких можуть знаходиться органічні рештки.
За словами Ебігейл Олвуд, головної дослідниці в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, рентгенівський прилад марсоходу, який отримав назву PIXL, або планетарний інструмент для рентгенівської літохімії, дав несподівано високі наукові результати під час випробувань.
У поєднанні з іншими приладами вчені сподіваються отримати більше інформації про геологічні особливості Марса в найближчі тижні і місяці.
Нагадаємо, що Perseverance приземлився на кратер Єзеро, який був озером мільярди років тому. Вчені вважають, що в озері могло бути життя. Саме пошуком слідів життя в кратері і займається марсохід. Для цього апарат збирає дані про текстуру кратера, контури і склад гірських порід тощо.
Інструмент марсохода SHERLOC використовує ультрафіолетовий лазер для ідентифікації деяких мінералів у породі. Інший інструмент WATSON – робить знімки великим планом, які вчені можуть використовувати для визначення розміру породи, округлості і текстури.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.
- Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.
- В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.
- Вертоліт Ingenuity зробив дев’ятий політ над поверхнею Марса. Він був найдовшим з усіх виконаних раніше.