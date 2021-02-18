Про це повідомляє Space, трансляцію розміщено на YouTube-каналі NASA.
Приземлення заплановане на 20:55 за Гринвічем (1:00 19 лютого по київським часом).
Головне завдання Perseverance – пошук на Марсі слідів бактеріального життя.
Ця місія – вирішальний і поворотний момент в дослідженні NASA Червоної планети, оскільки марсоход доставить найбільш значущі зразки Марса для майбутньої місії по поверненню на Землю, якщо все піде за графіком.
- Раніше повідомлялося, що зонд “Hope” ( “Надія”) з ОАЕ, який був успішно виведений на орбіту Марса минулого тижня, надіслав свій перший знімок Червоної планети.