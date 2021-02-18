Сьогодні, 18 лютого, американське космічне агентство NASA планує висадити на Марс новий ровер Perseverance.

Про це повідомляє Space, трансляцію розміщено на YouTube-каналі NASA.

Приземлення заплановане на 20:55 за Гринвічем (1:00 19 лютого по київським часом).

Головне завдання Perseverance – пошук на Марсі слідів бактеріального життя.

Ця місія – вирішальний і поворотний момент в дослідженні NASA Червоної планети, оскільки марсоход доставить найбільш значущі зразки Марса для майбутньої місії по поверненню на Землю, якщо все піде за графіком.