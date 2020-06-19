Про це повідомили в Лабораторії ракетного руху NASA.
Як зазначили в NASA, команда місії Mars 2020 “гостро усвідомлює самовідданість та напружену роботу людей в медичному співтоваристві по всьому світу під час пандемії”.
На знак поваги до працівників медицини на марсохід Perseverance, який наступного місяця буде відправлений на Марс з метою дослідити геологію місця приземлення — кратера Джезеро, прикріпили алюмінієву табличку. На ній зображені Земля та посох Асклепія — символ медицини. Її розміри — 8 на 13 см.
“Ми хотіли продемонструвати нашу вдячність тим, хто поставив під загрозу своє особисте благополуччя на благо інших. Ми сподіваємося, що коли майбутні покоління відправляться на Марс та зустрінуться з нашим марсоходом, вони згадають, що на Землі в 2020 році були такі люди”, — зазначив заступник керівника проекту Perseverance Метт Уоллес.