Марсохід Perseverance Національного аерокосмічного агентства США (NASA) доставить на поверхню Марса пам'ятну табличку на знак поваги медикам, які борються з пандемією COVID-19.

Про це повідомили в Лабораторії ракетного руху NASA.

Як зазначили в NASA, команда місії Mars 2020 “гостро усвідомлює самовідданість та напружену роботу людей в медичному співтоваристві по всьому світу під час пандемії”.

На знак поваги до працівників медицини на марсохід Perseverance, який наступного місяця буде відправлений на Марс з метою дослідити геологію місця приземлення — кратера Джезеро, прикріпили алюмінієву табличку. На ній зображені Земля та посох Асклепія — символ медицини. Її розміри — 8 на 13 см.