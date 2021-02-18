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Марсохід Perseverance успішно висадився на Червону планету: відео

Ровер NASA Perseverance успішно висадився на Марсі після подорожі на відстань більш як 400 мільйонів кілометрів від Землі.

Четвер, 18 лютого 2021, 23:37

Трансляцію приземлення вів YouTube-канал NASA.

Perseverance залишив Землю більш як пів року тому. Ракета Atlas V запустила апарати місії “Марс-2020” — ровер Perseverance і перший позаземний вертоліт Ingenuity — в липні 2020 року.

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Ровер подолав непростий шлях довжиною понад 400 млн кілометрів і здійснив успішну посадку на Марсі.

Ось перше, що він побачив:

А так успішну посадку зустрічали в NASA:

Ця місія — вирішальний і поворотний момент у дослідженні NASA Червоної планети, оскільки марсохід доставить найбільш значущі зразки після повернення на Землю, якщо все піде за графіком.

Марсохід досліджуватиме кратер Джезеро, місце, де 3,9 млрд років тому розташовувалося озеро, в пошуках копалин мікроорганізмів в скелях і грунті. На це в нього має піти близько 10 років.

  • Раніше повідомлялося, що зонд “Hope” ( “Надія”) з ОАЕ, який був успішно виведений на орбіту Марса минулого тижня, надіслав свій перший знімок Червоної планети.
Теги: NASA, Perseverance, відео, Марс, марсоход

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