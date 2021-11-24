Про це повідомляє пресслужба NASA.
Марсохід Curiosity NASA зробив фото біля підніжжя гори Шарп на Марсі. Команда місії була настільки натхненна красою пейзажу, що поєднала дві версії чорно-білих зображень з різного часу доби та додала кольори, щоб створити листівку з Червоної планети.
Curiosity знімає 360-градусний огляд довкілля за допомогою чорно-білих навігаційних камер щоразу, коли він завершує поїздку. Щоб панораму було легше відправити на Землю, марсохід зберігає її у стиснутому форматі низької якості. Але коли команда марсохода побачила краєвид з останньої точки зупинки Curiosity, вони вирішили перезняти цей дивовижної краси пейзаж у максимально високій якості, на яку здатні камери.
Інженери наказали Curiosity зробити два композиційних зображення у різний час доби. Перший – о 8:30 ранку, другий — о 16:10 за місцевим марсіанським часом. Ці проміжки часу забезпечували контрастні умови освітлення, які зображали різноманітні деталі ландшафту. Потім команда об’єднала дві світлини в художньому відтворенні, яке містить елементи з ранкової сцени в синьому кольорі, післяобідньої сцени в помаранчевому кольорі та комбінації обох в зеленому кольорі.
У центрі зображення відкривається вид на гору Шарп заввишки 5 кілометрів, на яку Curiosity підіймається з 2014 року. Вдалині в центрі праворуч можна побачити округлі пагорби.
У крайньому правому куті панорами розташована скеляста гора Рафаеля Наварро, названа на честь вченого з команди Curiosity, який помер на початку цього року. За нею височіє верхня частина гори Шарп, далеко над місцевістю, яку досліджує Curiosity. Гора Шарп знаходиться всередині кратера Гейла. Цей кратер у діаметрі становить 154 кілометри, і утворений в результаті давнього падіння космічного тіла на поверхню Червоної планети.
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