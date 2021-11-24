Марсохід NASA Curiosity Mars використовував свої чорно-білі навігаційні камери для фільмування панорам Червоної планети та надіслав світлини на Землю.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Марсохід Curiosity NASA зробив фото біля підніжжя гори Шарп на Марсі. Команда місії була настільки натхненна красою пейзажу, що поєднала дві версії чорно-білих зображень з різного часу доби та додала кольори, щоб створити листівку з Червоної планети.

Curiosity знімає 360-градусний огляд довкілля за допомогою чорно-білих навігаційних камер щоразу, коли він завершує поїздку. Щоб панораму було легше відправити на Землю, марсохід зберігає її у стиснутому форматі низької якості. Але коли команда марсохода побачила краєвид з останньої точки зупинки Curiosity, вони вирішили перезняти цей дивовижної краси пейзаж у максимально високій якості, на яку здатні камери.

Інженери наказали Curiosity зробити два композиційних зображення у різний час доби. Перший – о 8:30 ранку, другий — о 16:10 за місцевим марсіанським часом. Ці проміжки часу забезпечували контрастні умови освітлення, які зображали різноманітні деталі ландшафту. Потім команда об’єднала дві світлини в художньому відтворенні, яке містить елементи з ранкової сцени в синьому кольорі, післяобідньої сцени в помаранчевому кольорі та комбінації обох в зеленому кольорі.

У центрі зображення відкривається вид на гору Шарп заввишки 5 кілометрів, на яку Curiosity підіймається з 2014 року. Вдалині в центрі праворуч можна побачити округлі пагорби.

У крайньому правому куті панорами розташована скеляста гора Рафаеля Наварро, названа на честь вченого з команди Curiosity, який помер на початку цього року. За нею височіє верхня частина гори Шарп, далеко над місцевістю, яку досліджує Curiosity. Гора Шарп знаходиться всередині кратера Гейла. Цей кратер у діаметрі становить 154 кілометри, і утворений в результаті давнього падіння космічного тіла на поверхню Червоної планети.